Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика В следующем году темпы инфляции не будут снижаться, экономист Кушнирук
Эксклюзив

В следующем году темпы инфляции не будут снижаться, экономист Кушнирук

14 декабря, 2021 вторник
09:22
Экономика Кушнирук

В начале 2022 года темпы роста цен останутся высокими

Такой прогноз озвучил Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"К большому сожалению, я не ожидаю, что в следующем году инфляция будет снижаться. И учетная политика Нацбанка никоим образом не будет влиять на этот показатель инфляции, потому что у нас инфляцию создает не кредитная эмиссия, а фактор внешнего спроса", - сказал Кушнирук.

Он напомнил, что в прошлом году "центральный банк для поддержки правительства опубликовал очень много средств, в результате так называемая первичная денежная база выросла почти на 25%". По его словам, это очень много, поэтому отразились на всей экономике.

"Если брать следующий год, то здесь мы вряд ли что-то изменим, по крайней мере до осени. Потому что фактор роста цен на все основные сырьевые товары никуда не денется. Газ, минудобрения, электроэнергия, те же зерновые будут провоцировать рост цен на конечную продовольственную продукцию "Этого не избежать до тех пор, пока не начнется уборка урожая в следующем году с надеждами, что утихнут эти качели с ценами на сырьевых рынках", - уточнил свой прогноз экономист.

  • В октябре 2021 года инфляция в годовом исчислении замедлилась до 10,9% с 11% в сентябре, сообщили в Госстате.

  • По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен в 2021 году пройден, в дальнейшем инфляция будет снижаться.

инфляция
Читайте также:
Микола Чорновол
12 декабря, 2021 воскресенье
В Египте погиб отец бывшей народной депутата Татьяны Чорновол
13 декабря, 2021 понедельник
Старше 60 лет граждане смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства: условия
Збройні Сили України
12 декабря, 2021 воскресенье
Путина сдерживает готовность Украины беспощадно бить врага. И будут гибнуть не хипстеры, а "крымнашисты" и их дети, - Пионтковский
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.85
    Покупка 26.85
    Продажа 27.1
  • EUR
    Покупка 30.19
    Продажа 30.6
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
14 декабря
11:44
Денис Беринчик
Украинский тяжеловес дал прогноз на бой Беринчика против россиянина, которого нокаутировал Комми
11:36
"Углубляем стратегическое партнерство": Зеленский анонсировал визит в Украину президентов Польши и Литвы
11:29
PR
лотерея
Кто-то из Украины может выиграть 333 млн долларов в эту субботу
11:26
Игорь Коломойский
Дело ПриватБанка: суд отменил решение в пользу Коломойского
11:11
Клуб УПЛ решил вернуть одного из лучших украинских тренеров
11:03
Верховная рада
Рада упростила получение гражданства ветеранам войны за Украину и политическим беженцам из РФ
10:59
Австралия поддержала США, ЕС и G7 в сдерживании агрессии РФ против Украины
10:40
Экс-чемпион мира обвинил Ломаченко в пренебрежении и неуважении к сопернику
10:35
Кипр меняет правила въезда для туристов
10:34
Карантин в Украине: Донетчина перешла из "оранжевой" зоны в "желтую"
10:14
Байден
Байден обсудил угрозу Украины от РФ с президентом Финляндии
10:10
Экс-футболист "Шахтера" рассказал, как играл в "дурака" с Ахметовым
10:01
Порошенко в Донецкой области почтил память Степана Чубенко и встретился с волонтерами Донбасса
09:46
Предлагал иностранцам справку о "невоенном" назначении детали пулемета: чиновника Укроборонпрома разоблачили на вымогательстве взятки
09:37
Усик заявил, что ему предлагали деньги за "сдачу" чемпионского боя
09:30
В Луганской области произошло смертельное ДТП с пассажирским микроавтобусом
09:19
Россия приветствовала климатическую резолюцию Совбеза ООН
09:01
Подтвердил, что не любит Украину: Теннисист Стаховский раскритиковал Ломаченко за флаг после боя с Комми
08:52
Самый длинный в Украине железнодорожный маршрут: Укрзализныця запустила поезд Мариуполь-Рахов
08:47
Коронавирус в Украине: за сутки умерли 387 человек, зарегистрировано 7283 новых заражений
08:33
Омікрон
В Венгрии зафиксировали первые случаи заражения "Омикроном"
08:12
В Украине из-за непогоды обесточен 241 населенный пункт
08:11
Промоутер рассказал, когда состоится бой Фьюри с Усиком
07:54
доллар
Курс НБУ: стоимость доллара опустилась ниже 27 грн
07:37
Экономический паспорт – популизм или удачное решение. Экспертный опрос
07:24
Сутки в зоне ООС: оккупанты задействовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, украинские военные ответили
2021, понедельник
13 декабря
23:06
Владимир Зеленский
Две петиции по отмене вакцинации от коронавируса набрали необходимые 25 тыс. голосов
23:05
Эксклюзив
Вокруг Зеленского сложилась кадровая система, которая нарушает законы на всех уровнях и всю безопасность, - политолог Гарань
22:54
Вышел первый трейлер фэнтези "Фантастические звери: Тайны Дамблдора"
22:23
Некоторым украинцам стала доступна третья прививка от COVID-19: Ляшко подписал указ
22:15
Эксклюзив
Путин рассматривает захват территорий на линии дуги между Абхазией и Приднестровьем - экспосол Чалый
22:13
Меркель с мая блокировала поставки оружия в Украину через НАТО, - Bild
22:10
Если Россия нападет на Украину, США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО, - представитель Белого дома
21:50
Европарламент
Европарламент проведет дебаты по ситуации на украинских границах и временно оккупированных территориях
21:30
В Киеве Jeep сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе
В Киеве Jeep сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе
21:28
В Украине презентовали постер криминальной драмы Сенцова "Носорог" и назвали дату выхода на экраны
21:18
Эксклюзив
Зрителей украинских фильмов стало меньше, - кинокритик
21:10
В Гвинейском заливе пираты напали контейнеровоз
В Гвинейском заливе пираты напали на контейнеровоз и захватили моряков
20:56
Владислава Есипенко
"Суд" в оккупированном Крыму продлил на три месяца арест журналиста Есипенко
20:40
Дмитрий Кулеба
Ситуация на Донбассе и "Северный поток - 2": Кулеба провел телефонный разговор с главой МИДа Германии
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV