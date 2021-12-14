В следующем году темпы инфляции не будут снижаться, экономист Кушнирук

Такой прогноз озвучил Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"К большому сожалению, я не ожидаю, что в следующем году инфляция будет снижаться. И учетная политика Нацбанка никоим образом не будет влиять на этот показатель инфляции, потому что у нас инфляцию создает не кредитная эмиссия, а фактор внешнего спроса", - сказал Кушнирук.

Он напомнил, что в прошлом году "центральный банк для поддержки правительства опубликовал очень много средств, в результате так называемая первичная денежная база выросла почти на 25%". По его словам, это очень много, поэтому отразились на всей экономике.

"Если брать следующий год, то здесь мы вряд ли что-то изменим, по крайней мере до осени. Потому что фактор роста цен на все основные сырьевые товары никуда не денется. Газ, минудобрения, электроэнергия, те же зерновые будут провоцировать рост цен на конечную продовольственную продукцию "Этого не избежать до тех пор, пока не начнется уборка урожая в следующем году с надеждами, что утихнут эти качели с ценами на сырьевых рынках", - уточнил свой прогноз экономист.