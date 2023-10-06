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В следующем году боеприпасов будет не хватать с обеих сторон, - Згурец

6 октября, 2023 пятница
10:28
Война с Россией Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

В настоящее время запасы боеприпасов истощены как в РФ, так и в европейских странах. Поэтому в следующем году ожидается дефицит и нехватка оружия

Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Нужно ускорять работу оборонной промышленности всех государств. Но это наберет обороты только в конце следующего года. Поэтому следующий год, с точки зрения потребностей оружия, будет ощутим и связан с нехваткой и дефицитом. Когда мы говорим об увеличении количества изготовления боеприпасов, то только в конце 2024 г. европейцы и американцы будут выходить на количество примерно до 200 тыс. в месяц, сейчас эти показатели намного меньше", - отметил Згурец.

Подытоживая вышесказанное, аналитик объяснил, что использование в дальнейшем запасов американской армии или расширение использования ATACMS будет иметь важное значение. Это повлияет на характер боевых действий.

Что известно об отправке ATACMS Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Издание WP сообщило , что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Эспрессо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

Уже в сентябре стало известно , что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось , что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами. The Wall Street Journal писал , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.

22 сентября на переговорах президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.

28 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия обсуждали во время встречи президент Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе.

3 октября в министерстве обороны США заявили о готовности передать Украине часть ракет большой дальности ATACMS с кассетной боевой частью, как только американский президент Джо Байден примет соответствующее решение.

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