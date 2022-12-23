Экономическая ситуация

Несмотря на то, что террористические атаки РФ на энергетическую инфраструктуру оказывают существенное негативное влияние на экономическую активность, украинский бизнес постепенно адаптируется к сложным условиям. В рамках опроса Европейской бизнес ассоциации "Индекс инвестиционной привлекательности Украины" 86% предприятий подтвердили, что устанавливают генераторы и другие источники бесперебойного питания для минимизации потерь от отключений электроэнергии. В целом, несмотря на войну, несколько уменьшилось количество респондентов, считающих инвестклимат крайне неблагоприятным – с 53% до 37%, 99% компаний Ассоциации планируют продолжать работать на рынке Украины в 2023 году, а 63% даже собираются инвестировать в Украину в военное время.

В то же время показательным остается то, что без учета вызванных войной факторов (полномасштабная военная агрессия России и атаки на украинскую энергосистему) коррупция продолжает возглавлять перечень факторов негативного влияния на инвестиционный климат. Это приводит к необходимости завершения ранее начатых структурных реформ и обеспечения верховенства права даже в условиях военного положения.

Коррупция продолжает возглавлять список факторов негативного влияния на инвестиционный климат. Это обуславливает необходимость завершения ранее начатых структурных реформ и обеспечения верховенства права даже в условиях военного положения.

Согласно последним оценкам Правительства, озвученным на прошлой неделе премьер -министром Украины, нанесенный экономике в результате войны ущерб составит около 700 млрд дол. США. Такие оценки размера потерь, не окончательные и продолжающие расти, указывают на то, что "замороженных" на Западе государственных активов РФ (в т.ч. резервов ЦБ в размере около 300 млрд долл. США) и активов связанных с ней лиц окажется недостаточно для компенсации. Это потребует активизации работы по многосторонней поддержке восстановления Украины уже в ближайшее время.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 20.12.2022, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 6 млрд гривен сроки от 6 месяцев до 2 лет с доходностью от 14% до 19,5% (без изменений по сравнению с предыдущим аукционом), а также 208 млн долларов США (на 6 мес. с доходностью 4,25%). Средневзвешенная доходность новых гривневых заимствований составила 18,1%.

В то же время сальдо внутренних долговых операций Правительства с начала декабря было отрицательным и составило 16 млрд гривен, а в целом с начала полномасштабной войны по состоянию на 19 декабря 2022 г. Правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 213,3 млрд грн, 2,1 млрд дол. США и 662,6 млн евро, в то время как от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах привлек 143,8 млрд грн, 1,4 млрд дол. США и 977,3 млн. евро.

Объем государственных ценных бумаг в обращении за текущую неделю увеличился на 15,8 млрд гривен благодаря приобретению Национальным банком государственных ценных бумаг на сумму 15 млрд гривен, а также увеличению инвестиций в ОВГЗ со стороны юридических лиц (+5,4 млрд гривен), тогда как объем ОВГЗ в собственности банков сократился за неделю на 4,8 млрд. гривен. В целом с начала полномасштабной войны Национальный банк приобрел в собственность ОВГЗ на сумму 400 млрд гривен, увеличив свой портфель государственных ценных бумаг до 704,6 млрд гривен.

Валютный рынок

Рост спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на прошлой неделе на фоне сокращения ее предложения обусловил более чем двукратный рост чистого спроса на иностранную валюту на межбанковском рынке по клиентским операциям. Это, в свою очередь, определяло увеличение 4-й недели подряд интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты для сбалансирования рынка. За прошедшую неделю Национальный банк продал 841 млн долларов США по сравнению с 583 млн долларов США неделей ранее.

На этой неделе в Государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 млрд. дол. США от Соединенных Штатов Америки, предоставленные через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине"

Важным фактором поддержания сбалансированности валютного рынка является поступление международной финансовой помощи. Так, на этой неделе в Государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в 2 млрд дол. США от Соединенных Штатов Америки, предоставленные через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине". Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий. Также Украина получила от Канады 500 млн. канадских долларов (экв. 367 млн. долларов США) в соответствии с кредитным договором между Украиной и Канадой. Общая сумма кредита, предоставляемого на льготных условиях через административный счет Международного валютного фонда, составляет 1,95 млрд. канадских долларов (экв. 1,432 млрд. долларов США).

Финансовый сектор

По данным Национального банка, в январе — ноябре 2022 года чистая прибыль банковской системы составила 19,4 млрд. гривен (+8,5 млрд. гривен в октябре). Улучшение финансового результата банков, начиная с 3 квартала 2022 года, происходило из-за переоценки стоимости ценных бумаг в портфелях банков (в иностранной валюте и/или индексированных) после изменения обменного курса гривны, что увеличило их положительный финансовый результат по соответствующей статье на 30,3 млрд. гривен в июле — ноябре 2022 г. Зато увеличение отчислений в резервы по активным операциям (+55,1 млрд гривен в июле — ноябре) выступало основным фактором негативного влияния на финансовый результат деятельности банков.

Улучшение финансового результата банков, начиная с 3 квартала 2022 года, происходило из-за переоценки стоимости ценных бумаг в портфелях банков (в иностранной валюте и/или индексированных) после изменения обменного курса гривны

Из-за сохранения значительного процентного спреда между активными и пассивными операциями чистые процентные доходы банков за 11 месяцев 2022 года выросли на 28,3% к соответствующему периоду прошлого года и составили 135,5 млрд гривен. Чистые комиссионные доходы банков в январе — ноябре 2022 года сократились на 14,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 44,5 млрд гривен. Рентабельность капитала банков по результатам января — ноября повысилась до 9,3%, однако остается существенно меньше довоенного периода, когда ее значение превышало 30%.

Положительные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, которые по результатам ноября оставались на уровне близком к предыдущему месяцу: 19,2% для регулятивного и 13,1% – для основного капитала банков. Соответствующие значения почти вдвое превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и создают меру защиты от негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы.

Позитивные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, которые по результатам ноября оставались на уровне близком к предыдущему месяцу: 19,2% для регулятивного и 13,1% – для основного капитала банков

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и в депозитных сертификатах НБУ) стремительно вырос почти до 500 млрд гривен. Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты банкам и увеличение наличности вне банков несколько уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности в свою очередь определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 2,2 млрд гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижней границы ставок по операциям НБУ (23%).

Достаточность капитала банков и высокий уровень ликвидности создают возможности для развития банковского кредитования, которое в условиях военных рисков поддерживается государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%", на условиях которой на прошлой неделе банками было выдано 440 льготных кредитов на общую сумму 1,95 млрд. грн, из которых около половины – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 17 тысяч на общую сумму более 71 млрд. гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля (более 80%) кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Доля кредитов на инвестиционные цели остается скудной (1,1%).

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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