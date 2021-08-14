В следующее воскресенье патриарх Варфоломей проведет литургию в Святой Софии
На территории собора Святой Софии в Киеве под открытым небом состоится торжественная Божественная литургия, которую возглавят два предстоятеля - вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Киевский и всея Украины Епифаний
Начало в 9:00 в воскресенье, 22 августа 2021 года, сообщает Еспресо.TV .
"Приглашаем духовенство и верных к общей молитве. Просим учитывать меры безопасности, которые будут приниматься", - говорится в анонсе, опубликованном сегодня Православной церковью Украины (ПЦУ).
Накануне, в субботу, 21 августа, в 10:00 состоится торжественная встреча и благодарственная молитва (доксология) вселенского Патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину.
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