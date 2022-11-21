В Славянске задержали агента РФ, который "сливал" позиции ВСУ
Правоохранители в Славянске задержали мужчину, который передавал оккупантам данные о местах дислокации Вооруженных сил Украины
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
По данным следствия, в ноябре 2022 года житель г. Славянска с собственного мобильного телефона через мессенджер отправил сообщение о местонахождении личного состава, автотранспорта и военной техники Вооруженных Сил Украины, а также о размещении блокпоста на территории города.
После совершенного мужчину разоблачили и задержали правоохранители. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.
Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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