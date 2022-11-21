В Славянске задержали агента РФ, который "сливал" позиции ВСУ

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в ноябре 2022 года житель г. Славянска с собственного мобильного телефона через мессенджер отправил сообщение о местонахождении личного состава, автотранспорта и военной техники Вооруженных Сил Украины, а также о размещении блокпоста на территории города.



После совершенного мужчину разоблачили и задержали правоохранители. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.



Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, контрразведка Службы безопасности разоблачила "расконсервированного" агента ГРУ России, который собирал данные о дислокации ВСУ и передавал координаты стратегических объектов.

Ранее СБУ разоблачила бывшего судью Жовтневого районного суда Мариуполя на сотрудничестве с оккупантами.

Франковская СБУ идентифицировала участницу банды "Бэтмен", ей грозит пожизненное.

Также на Закарпатье разоблачили сторонника "русского мира", который преступления оккупантов называл "постановкой киевского режима".

СБУ задержала злоумышленника, который передавал армии РФ точное расположение Вооруженных Сил Украины и Противовоздушной обороны в Харьковской области