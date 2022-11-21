Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Славянске задержали агента РФ, который "сливал" позиции ВСУ

В Славянске задержали агента РФ, который "сливал" позиции ВСУ

21 ноября, 2022 понедельник
17:02
война с Россией

Правоохранители в Славянске задержали мужчину, который передавал оккупантам данные о местах дислокации Вооруженных сил Украины

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, в ноябре 2022 года житель г. Славянска с собственного мобильного телефона через мессенджер отправил сообщение о местонахождении личного состава, автотранспорта и военной техники Вооруженных Сил Украины, а также о размещении блокпоста на территории города.

После совершенного мужчину разоблачили и задержали правоохранители. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Напомним, контрразведка Службы безопасности разоблачила "расконсервированного" агента ГРУ России, который собирал данные о дислокации ВСУ и передавал координаты стратегических объектов.
  • Ранее СБУ разоблачила бывшего судью Жовтневого районного суда Мариуполя на сотрудничестве с оккупантами.
  • Франковская СБУ идентифицировала участницу банды "Бэтмен", ей грозит пожизненное.
  • Также на Закарпатье разоблачили сторонника "русского мира", который преступления оккупантов называл "постановкой киевского режима".
  • СБУ задержала злоумышленника, который передавал армии РФ точное расположение Вооруженных Сил Украины и Противовоздушной обороны в Харьковской области

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
СБУ
Новости Славянска
коллаборанти
Читайте также:
19 ноября, 2022 суббота
Войска РФ отброшены на левый берег Днепра: для россиян это унижение, подобно выходу из Афганистана, - дипломат Брайза
Міхеїл Саакашвілі
20 ноября, 2022 воскресенье
Приезд Саакашвили в Грузию был спецоперацией РФ, – политолог Васадзе
19 ноября, 2022 суббота
В Кремле понимают, что 5-я статья НАТО будет крушением как для России, так и для всего мира, - дипломат Брайза
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.7
    Покупка 39.7
    Продажа 40.42
  • EUR
    Покупка 39.91
    Продажа 40.95
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
21 ноября
17:11
В результате вражеского обстрела Херсона погиб человек
17:05
Эксклюзив
Отходившие из Херсона войска РФ деморализованы и не готовы наступать, - военный эксперт Киричевский
17:00
Эксклюзив
Евромайдан стал первым успешным боем в великой войне с Россией, - директор музея Революции Достоинства Пошивайло
16:23
"Пережили оккупацию, переживем и трудности": в Херсоне осталось до 80 тыс. жителей
16:19
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 14-го тура
16:13
Обстрел Россией энергетической инфраструктуры является равнозначным применению оружия массового поражения, – Зеленский
16:07
Эксклюзив
В Украине построена противовоздушная система обороны гораздо эффективнее, чем в Израиле, - военный аналитик Гетьман
16:05
OPINION
Содействие занятости – важная составляющая государственной политики во время войны
16:02
Эксклюзив
Грузии не удается окончательно вырваться из имперских лап России, - эксперт по информационной безопасности Майоров
15:52
Обновлено
УПЛ: "Динамо" победило "Верес", результаты других матчей 14-го тура
15:49
Норвегия предоставит Украине $195 млн на закупку газа на зиму
15:43
Люксембург передает Украине внедорожники Humvee
15:34
Анонс
Путин потеряет Крым зимой? Смотрите приложение "На связи"
15:04
В Херсоне обнаружили четыре застенка
15:03
Оккупанты вывозят оборудование двух шахт в Луганской области в Красноярский край РФ
15:02
В Харьковской области обнаружили "минный коридор", который оставили оккупанты
14:48
Эксклюзив
В Донецкой области враг под прикрытием артиллерии пытается продвигаться малыми группами, - боец батальона "Свобода" Назаренко
14:45
Майя Санду
Молдова уязвима перед атаками России и это может ослабить устойчивость Украины, - Санду
14:34
Литва после инцидента с ракетой в Польше решила не передавать Украине NASAMS
14:30
"Росатом" ограничит возможности МАГАТЭ для проверки ЗАЭС, - Reuters
14:28
ЧМ-2022: ФИФА заставила сборные отказаться от капитанских повязок в поддержку ЛГБТ
14:19
Ллойд Остин
В Пентагоне уверены, что ВСУ готовы к войне зимой гораздо лучше, чем РФ
14:17
В Офисе президента успокоили украинцев: уезжать из страны из-за энергетической ситуации не надо
14:05
СБУ поймала помощника "министра МВД ЛНР"
14:04
OPINION
У тех, кто сейчас роет в Крыму окопы, будущего нет
13:44
Еще 10 боевиков террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" приговорили к 15 годам заключения
13:41
Эксклюзив
Только коллапс российских войск на украинской территории подтолкнет РФ к внутренним проблемам, - эксперт по безопасности
13:31
Турция потерпела ракетный удар от курдов в Сирии, есть погибшие
13:27
снег
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда циклон с дождем и снегом покинет Украину
13:26
Эксклюзив
Защита территории НАТО – это достаточное количество оружия для Украины, - аналитик фонда Деминициативы Бурковский
13:12
Фридман просит Британию разблокировать $1 млрд на докапитализацию "Альфа-Банка Украина", - СМИ
13:07
Блокирование налоговых накладных не прекращается, – Южанина инициирует изменения в закон
12:43
Если Иран продолжит предоставлять ракеты России, то Израиль будет поставлять Украине высокоточное баллистическое вооружение, - Хулата
12:40
Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, есть ранены
12:15
Италия хочет продлить декрет о поставках оружия Украине на весь 2023 год
12:09
Эксклюзив
Более мощное вмешательство Беларуси в войну сделает Лукашенко слабым внутри своей страны, - правозащитник Стрижак
12:09
OPINION
Here I come, Constantinople
12:06
Обновлено
электроэнергиия
В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии
11:45
Дерусификация в действии: в Кременчуге демонтировали бюст Пушкина
11:35
"Высокосонную секунду" отменят к 2035 году
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV