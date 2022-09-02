Об этом информирует в фейсбуке глава Славянской МВА Вадим Лях .

Российские оккупанты в очередной раз били по Славянску в Донецкой области.

"Пятница, 2 сентября. Хотя утро у нас снова получилось не очень хорошим. Город снова обстреляли. Разрушен детский сад", - написал Лях.

Предварительно в результате попаданий российских снарядов никто не пострадал.