В Славянске русские захватчики попали в детский сад
В ночь на 2 сентября рашисты попали в детский сад в городе Славянск Донецкой области. Обошлось без жертв
Об этом информирует в фейсбуке глава Славянской МВА Вадим Лях .
Российские оккупанты в очередной раз били по Славянску в Донецкой области.
"Пятница, 2 сентября. Хотя утро у нас снова получилось не очень хорошим. Город снова обстреляли. Разрушен детский сад", - написал Лях.
Предварительно в результате попаданий российских снарядов никто не пострадал.
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