Об этом сообщил городской голова Славянская Вадим Лях в фейсбуке.

"Не очень хорошим выдалось утро четверга, 25 августа. Славянск снова обстреляли. В этот раз пострадали многоэтажки на ул. Дарвина. Три мощных взрыва. К счастью, обошлось без жертв. Информацию о разрушениях уточняем", - сказал Лях.

Ночью 25 августа российские кафиры ударили ракетами С-300 по жилому сектору Николаева, повреждены дома. Предварительно без жертв и пострадавших.

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