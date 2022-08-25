В Славянске раздались три мощных взрыва, повреждены многоэтажки
В Славянске сегодня, 25 августа, раздались три мощных взрыва, повреждены многоэтажки
Об этом сообщил городской голова Славянская Вадим Лях в фейсбуке.
"Не очень хорошим выдалось утро четверга, 25 августа. Славянск снова обстреляли. В этот раз пострадали многоэтажки на ул. Дарвина. Три мощных взрыва. К счастью, обошлось без жертв. Информацию о разрушениях уточняем", - сказал Лях.
- Ночью 25 августа российские кафиры ударили ракетами С-300 по жилому сектору Николаева, повреждены дома. Предварительно без жертв и пострадавших.
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