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В Славянске проживало 100 тыс. человек, сейчас - 20 тыс., призываем эвакуироваться, - глава МВА Лях

16 августа, 2022 вторник
17:24
Общество

Глава городской военной администрации Славянска Вадим Лях призвал людей эвакуироваться и рассказал, что раньше в городе проживало 100 тысяч человек, а сейчас только 20 тысяч

Глава МВА поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"В Славянске проживало 100 тыс. человек, сейчас - 20 тыс. Те, кто хотел, уже уехали. Но среди оставшихся 20 тыс. – почти 2 тыс. детей и 2 тыс. малоподвижных граждан. К некоторым приходят родственники и знакомые, но они тоже уезжают. Случалось, что люди просто оставались сами в квартирах. Мы их находим, потому что имеем необходимую информацию, отправляем их в больницы и уже потом эвакуируем", - отметил Лях.

Чиновник добавил, что пока не планируется принудительная эвакуация из Славянска, но люди сами должны понимать, какой сложной будет зима.

"Пока мы проводим разъяснительную работу по необходимости выезжать из Славянска. Пока возможность выехать из Славянска есть: несколько направлений и с сопровождением. Пока принудительной эвакуации не будет. Но люди должны понимать, что их ждет зимой: проблемы с водоснабжением, электричеством, теплом и т.д.", - отметил Вадим Лях.

  • По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 16 августа войска РФ ведут наступление по направлениям: Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Ивано-Дарьевка, Старомихайловка – Невельское и Солодкое – Новомихайловка. На направлениях Покровское - Бахмутское и Горловка - Зализное идут бои.
  • 16 августа СБУ сообщила о задержании в Славянске злоумышленника, который с "двойным" гражданством сдавал оккупантам дислокацию и перемещение ВСУ.

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