В Славянске простились с нацгвардейцем Николаем Лызенко

Об этом сообщили в telegram-канале "Восточный вариант".

"Героя провели в последний путь сегодня, 11 сентября. Командир отделения связи батальона спецназначения "Донбасс" 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины младший сержант Николай Лызенко отдал жизнь, освобождая Балаклею от российских оккупантов", - говорится в сообщении .

Сообщается, что Николай Лызенко погиб 7 сентября после того, как враг нанес авиаудар по расположению военных на Харьковщине.

Справка

Николай Лызенко – уроженец Славянска.

Работал на машиностроительном заводе, в 2018 году вступил в ряды части 3035 Национальной гвардии Украины.

26 мая Зеленский наградил 87 пограничников, 339 нацгвардейцев и 4 полицейских за мужество и преданность Украине, 104 – посмертно, среди них орден "За мужество" ІІІ степени получил Николай Лызенко .

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