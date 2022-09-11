В Славянске простились с нацгвардейцем Николаем Лызенко
11 сентября провели в последний путь командира отделения связи батальона спецназначения "Донбасс" 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины младшего сержанта Николая Лызенко
Об этом сообщили в telegram-канале "Восточный вариант".
"Героя провели в последний путь сегодня, 11 сентября. Командир отделения связи батальона спецназначения "Донбасс" 15-го Славянского полка Национальной гвардии Украины младший сержант Николай Лызенко отдал жизнь, освобождая Балаклею от российских оккупантов", - говорится в сообщении .
Сообщается, что Николай Лызенко погиб 7 сентября после того, как враг нанес авиаудар по расположению военных на Харьковщине.
Справка
Николай Лызенко – уроженец Славянска.
Работал на машиностроительном заводе, в 2018 году вступил в ряды части 3035 Национальной гвардии Украины.
- 26 мая Зеленский наградил 87 пограничников, 339 нацгвардейцев и 4 полицейских за мужество и преданность Украине, 104 – посмертно, среди них орден "За мужество" ІІІ степени получил Николай Лызенко .
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