В Славянске призвали людей уехать и анонсировали два эвакуационных автобуса
Славянская ВГА призвала жителей города эвакуироваться
Об этом сообщила Славянская военно-гражданская администрация в Telegram.
"29 мая отправится бесплатный эвакуационный автобус в Днепр. В понедельник, 30 мая, запланирован выезд в Ривненскую область с расселением", - говорится в сообщении.
В ВГА заявили, что запись на автобусы – по телефонам горячей линии .
"Не рискуйте! Принимайте решение и собирайтесь", – призвали в администрации.
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