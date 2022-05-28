В Славянске призвали людей уехать и анонсировали два эвакуационных автобуса

Об этом сообщила Славянская военно-гражданская администрация в Telegram.

"29 мая отправится бесплатный эвакуационный автобус в Днепр. В понедельник, 30 мая, запланирован выезд в Ривненскую область с расселением", - говорится в сообщении.

В ВГА заявили, что запись на автобусы – по телефонам горячей линии .

"Не рискуйте! Принимайте решение и собирайтесь", – призвали в администрации.