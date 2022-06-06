В Славянске осталось почти 25 тыс. человек, - Кириленко
Из Славянска Донецкой области эвакуировали более трех четвертей жителей
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Укиринформ .
"В настоящее время в Славянске не более 24 тыс. жителей осталось. Есть проблемы с водоснабжением в северной части области – Славянск, Константиновка, Дружковка, часть Краматорской общины – из-за перебоев с электроснабжением", - сообщил он.
По словам главы ОВА, власти способствуют желающим эвакуироваться.
По состоянию на 2019 г. в городе проживало около 110 тыс. человек.
- 2 июня кафиры обстреляли Славянск, попали в линию электропередач и дома, оставив город без света и воды.
- В ночь на 5 мая в Донецкой области россияне нанесли ракетные удары по нежилому сектору Славянска .
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