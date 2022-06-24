В Славянске остается более 20 тыс. человек, - мэр

Об этом мэр Славянска Вадим Лях рассказал в интервью РБК-Украина.

"Было около 100 тысяч, осталась четверть населения города – около 23-24 тысяч. Продолжаем эвакуацию. Не только здоровых людей и детей. Эвакуируем лежачих больных постоянно, вывозим и людей с психическими заболеваниями – это не только жители нашей громады, но и те, кто транзитом ехал через наш город и остался здесь", – сказал он.

Лях добавил, что в городе выплачиваются все виды соцпомощи – пенсии, выплаты, субсидии.

По его мнению, люди не хотят эвакуироваться, потому что привыкли к новым условиям.

"Причины называют разные, что они никому не нужны, что нет денег. На самом деле, скорее всего, эти люди и раньше не выезжали за пределы области, им психологически страшно уехать", - сказал он.

При этом Лях отмечает, что есть и объективные причины, как большая семья с лежачими больными. Он говорит, что люди пытаются приспособиться.

Он считает, что количество желающих уехать увеличится, как только начнется "горячая" фаза боевых действий.

22 июня Генштаб ВСУ информировал , что враг штурмует Славянское направление

23 июня из сводки Генштаба стало известно , что противник пытается создать условия для возобновления наступления на направлениях Изюм - Барвенково и Изюм - Славянск.