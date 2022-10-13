В Славянске начали разбирать завалы в разрушенных многоэтажках
В Славянске Донецкой области разбирают завалы в разрушенных многоэтажках
Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации в телеграме.
"В Славянске начали разбирать завалы в разрушенных многоэтажках. Это позволит сделать экспертизу технического состояния зданий и принять решение о возможности их восстановления", - сообщил руководитель Славянской городской ВГА Вадим Лях.
Он отметил, что если экспертиза будет положительной, начнется разработка проектно-сметной документации.
- К вечеру 26 сентября оккупанты почти одновременно обстреляли города Краматорск и Славянск Донецкой области.
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