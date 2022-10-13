Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации в телеграме.

"В Славянске начали разбирать завалы в разрушенных многоэтажках. Это позволит сделать экспертизу технического состояния зданий и принять решение о возможности их восстановления", - сообщил руководитель Славянской городской ВГА Вадим Лях.



Он отметил, что если экспертиза будет положительной, начнется разработка проектно-сметной документации.

К вечеру 26 сентября оккупанты почти одновременно обстреляли города Краматорск и Славянск Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb