В Славянске из-под завалов многоэтажки спасли еще двух человек
В ночь с 15 на 16 апреля из-под завалов разрушенной многоэтажки в Славянске спасли еще двух человек
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
По состоянию на 23:00, 15 апреля спасатели ГСЧС разобрали 96 тонн строительных конструкций. К работам привлечены 30 работников и 7 единиц техники.
Спустя более суток после удара рашистов по Славянску из-под завалов разрушенной пятиэтажки спасли еще двух человек.
Известно, что в результате террористического удара 11 человек погибли, 22 получили ранения.
- Днем 15 апреля из-под завалов пятиэтажки в Славянске Донецкой области спасатели извлекли тела двух погибших - мужчины и женщины. Накануне российские террористы обстреляли город, взрывы прогремели недалеко от школы.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что российский удар по Славянску, 14 апреля, повредил и разрушил более 50 жилых домов.
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