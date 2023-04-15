В Славянске из-под завалов многоэтажки спасли еще двух человек

Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По состоянию на 23:00, 15 апреля спасатели ГСЧС разобрали 96 тонн строительных конструкций. К работам привлечены 30 работников и 7 единиц техники.

Спустя более суток после удара рашистов по Славянску из-под завалов разрушенной пятиэтажки спасли еще двух человек.

Известно, что в результате террористического удара 11 человек погибли, 22 получили ранения.