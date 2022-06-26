В Славянске готовимся к сценарию Мариуполя, - руководитель Донецкой ОВА
Глава Донбасса Павел Кириленко заявил, что армия РФ взимает силы в Славянске, вероятно решисты попытаются повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка
Об этом информирует руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .
"Наблюдаем накопление живой силы, тяжелой бронированной техники и артиллерии на Славянском направлении. Враг применяет свою тактику и пытается подвинуться поближе к линии нашей обороны для того, чтобы кроме ракет, самолетов, которые они системно используют в Донецкой области, использовать ствольную артиллерию для обстрелов" города.
Тактику россияне не меняют, мы видели, что происходило в родном Мариуполе и Северодонецке, поэтому со Славянском готовимся к любому сценарию", — сказал Кириленко.
Глава Донбасса добавил, что украинские воины подготовились к подобному сценарию. В настоящее время вся линия столкновения под обстрелами.
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