Об этом информирует руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .

"Наблюдаем накопление живой силы, тяжелой бронированной техники и артиллерии на Славянском направлении. Враг применяет свою тактику и пытается подвинуться поближе к линии нашей обороны для того, чтобы кроме ракет, самолетов, которые они системно используют в Донецкой области, использовать ствольную артиллерию для обстрелов" города.

Тактику россияне не меняют, мы видели, что происходило в родном Мариуполе и Северодонецке, поэтому со Славянском готовимся к любому сценарию", — сказал Кириленко.

Глава Донбасса добавил, что украинские воины подготовились к подобному сценарию. В настоящее время вся линия столкновения под обстрелами.

Из стотысячного Славянска Донецкой области выехало до 80 тысяч человек.

22 июня Генштаб ВСУ информировал , что враг штурмует Славянское направление

23 июня из возведения Генштаба стало известно , что противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм-Барвинково и Изюм-Славянск.

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