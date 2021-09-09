В Славянске человек в футболке с флагом России напал на ветерана войны на Донбассе
В Славянске мужчина напал на ветерана русско-украинской войны за то, что тот попросил его снять футболку с надписью "Россия"
Об этом сообщает активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.По словам ветерана АТО, он выходил из своего подъезда и увидел мужчину в футболке с флагом РФ и надписью "Россия". Мужчина попросил снять футболку и напомнил ему о российской агрессии на Донбассе.
Тот отказался снимать футболку. Когда речь зашла о полиции, мужчина в футболке с российским флагом использовал перечный баллончик.
В комментарии журналистам пострадавший заявил, что знает нападавшего. Через несколько дней после инцидента ветеран пришел домой к мужчине с полицией. Правоохранители подтвердили, что нашли у него дома ту самую футболку.
Нападавший же в свою очередь заявил, что будет писать заявление в полицию на ветерана.
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