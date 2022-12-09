В Славянск, несмотря на угрозу обстрелов, массово возвращаются семьи с детьми.
К прифронтовому Славянску Донецкой области массово возвращаются люди, в том числе дети
Об этом в эфире телеканала " Киев " сообщил глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.
По его словам, в последнее время население города удвоилось.
"У нас было минимальное количество во время боевых действий — примерно 20 тысяч жителей из 100-тысячного города. Сейчас жителей 42-44 тысячи, и где-то до четырех тысяч детей в городе находится", — сказал Лях.
Он отметил, что есть тенденция к увеличению численности населения, потому что людям просто негде жить, у них истекают сроки договоров аренды на квартиры в других городах, и они не продлевают их, а возвращаются в Славянск.
"Поскольку понимают, что есть электричество, вода, тепло. Уехавшие давно полгода назад — мечтают вернуться. Но видим, что опасность существует. Обстреливают не только Славянск, но и соседние Краматорск, Лиман, Святогорск", — отметил Лях.
- Несмотря на то, что многие возвращаются домой, хватает и желающих уехать. На украинских пунктах пропуска с европейскими странами 9 декабря наблюдаются очереди на выезд из Украины .
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