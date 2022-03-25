В Славутиче запретили передвигаться по городу из-за снайперов

Об этом сообщает пресс-служба Славутического городского совета.



В пятницу, 25 марта, городские власти Славутича в Киевской области запретили жителям передвигаться по городу. Причиной тому стало присутствие снайперов.

"Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы", – говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 23 марта, российские оккупанты обстреляли блокпост в городе Славутич Киевской области.

24 марта Энергоатом сообщал о попытках российских оккупационных войск взять штурмом город Славутич и видит угрозу артобстрела.