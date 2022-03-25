В Славутиче запретили передвигаться по городу из-за снайперов
Городские власти Славутича 25 марта запретили жителям передвигаться по городу из-за работы снайперов
Об этом сообщает пресс-служба Славутического городского совета.
В пятницу, 25 марта, городские власти Славутича в Киевской области запретили жителям передвигаться по городу. Причиной тому стало присутствие снайперов.
"Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы", – говорится в сообщении.
- Напомним, в среду, 23 марта, российские оккупанты обстреляли блокпост в городе Славутич Киевской области.
- 24 марта Энергоатом сообщал о попытках российских оккупационных войск взять штурмом город Славутич и видит угрозу артобстрела.
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