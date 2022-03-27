В Славутиче рашисты убили трех участников проукраинской мирной акции, а в Ирпене - директора детского сада и ее мужа, - Денисова
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские оккупанты продолжают совершать военные преступления и убивать мирных жителей в Киевской области
Об этом Денисова сообщила в telegram.
В частности, по ее словам, оккупанты убили троих мирных жителей, которые 26 марта участвовали в проукраинском митинге в Славутиче.
"По обновленным данным, в городе Славутиче, Киевской области, во время мирной проукраинской акции протеста оккупантами убиты три мирных жителя. В городе Ирпене, на Киевщине, рашисты убили директора детского сада "Веночек" Ларису Осипенко и ее мужа. От артиллерийских ударов войск захватчиков по селам Тарасовка, Требухов и Шевченково, Броварского района, а также города Буча 26 марта погибли трое и ранены шесть мирных жителей", - написала Денисова.
Она подчеркнула, что действия оккупантов являются нарушением четырех женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним и свидетельством геноцида украинского народа в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
- Напомним, 26 марта, несмотря на танки в окрестностях города, жители Славутича вышли на митинг за Украину.
- Позже мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что город оккупирован армией РФ .
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