В Славутиче анонсировали "зеленый коридор", однако в Киевской ОВА информацию опровергают

Об этом сообщает представитель Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Сегодня, 27.03.2022, в Киевской области эвакуации не происходит. В регионе отсутствуют официально согласованные гуманитарные коридоры", – говорится в сообщении.

В горсовете Славутича отметили, что планируется эвакуация автобусами женщин и детей до железнодорожного вокзала Киева. Жителей Киевской области призвали быть внимательными и учитывать обстоятельства.

Напомним, мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что город оккупирован армией РФ.

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк ранее сообщил, что из города планируется организовать "зеленый коридор", однако не назвал точной даты.

Добавим, на воскресенье, 27 марта, согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Рубежного.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb