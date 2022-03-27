В Славутиче анонсировали "зеленый коридор", однако в Киевской ОВА информацию опровергают
В воскресенье, 27 марта, городской совет Славутича анонсировал открытие "зеленого коридора". Однако в Киевской областной военной администрации отрицают эвакуацию
Об этом сообщает представитель Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Сегодня, 27.03.2022, в Киевской области эвакуации не происходит. В регионе отсутствуют официально согласованные гуманитарные коридоры", – говорится в сообщении.
В горсовете Славутича отметили, что планируется эвакуация автобусами женщин и детей до железнодорожного вокзала Киева. Жителей Киевской области призвали быть внимательными и учитывать обстоятельства.
- Напомним, мэр Славутича Юрий Фомичев заявил, что город оккупирован армией РФ.
- Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк ранее сообщил, что из города планируется организовать "зеленый коридор", однако не назвал точной даты.
- Добавим, на воскресенье, 27 марта, согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Рубежного.
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