В скором времени в "Дии" появятся еще четыре новых сервиса
С понедельника, 4 сентября, в "Дии" станут доступны еще четыре сервиса, среди которых помощь при усыновлении ребенка и помощь лицам с инвалидностью
Об этом сообщил заместитель министерки социальной политики Константин Кошеленко в эфире "Украинского радио".
"Мы работаем над тем, чтобы 100% таких востребованных социальных сервисов гражданам предоставлялось дистанционно. И портал, и приложение Дия - это для нас приоритет", - сказал он.
По словам Кошеленко, сервисы будут касаться:
- помощи при усыновлении ребенка,
- помощи человеку, который ухаживает за больным ребенком,
- помощи лицам с инвалидностью детства и детям с инвалидностью,
- пособия на ребенка одинокой матери или отцу.
- Минцифры создало бесплатный образовательный сериал для платформы Дия.Освита, которое поможет овладеть искусственным интеллектом ChatGPT и научит правильно использовать его.
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