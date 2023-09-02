В скором времени в "Дии" появятся еще четыре новых сервиса

Об этом сообщил заместитель министерки социальной политики Константин Кошеленко в эфире "Украинского радио".

"Мы работаем над тем, чтобы 100% таких востребованных социальных сервисов гражданам предоставлялось дистанционно. И портал, и приложение Дия - это для нас приоритет", - сказал он.

По словам Кошеленко, сервисы будут касаться:

помощи при усыновлении ребенка,

помощи человеку, который ухаживает за больным ребенком,

помощи лицам с инвалидностью детства и детям с инвалидностью,

пособия на ребенка одинокой матери или отцу.