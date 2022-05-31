В скором времени в Действии появятся приложения военных облигаций, цифрового пенсионного удостоверения и нотариата, - Федоров
Это одни из девяти услуг и документов, которые будут запущены в ближайшее время.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Провел сегодня очередной Действие Борд. Это наша еженедельная встреча с командой Действия, где мы определяем статусы по проектам и планируем запуск новых услуг на портале и в приложении. Небольшой спойлер - сейчас работаем над запуском в приложении военных облигаций, цифрового пенсионного удостоверения и первого функционала электронного нотариата", - отметил глава Минцифра.
Он добавил, что это одни из девяти услуг и документов, которые будут запущены вскоре. Хотя одновременно в работе их – десятки.
- Отметим, что недавно в Действии заработала услуга по оформлению помощи для внутренних переселенцев.
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