В скором времени Киев может выйти из "красной" зоны, - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев" в воскресенье, 21 ноября.

"У нас сейчас есть положительная динамика, и я надеюсь, что если сохранится эта динамика, в ближайшее время мы сможем выйти из "красной" зоны и перейти в "оранжевую", - сказал Кличко. "У нас сейчас есть положительная динамика, и я надеюсь, что если сохранится эта динамика, в ближайшее время мы сможем выйти из "красной" зоны и перейти в "оранжевую", - сказал Кличко.

Напомним, 21 ноября, в Украине зафиксировали 7 464 новых случая COVID-19, из них среди детей – 579, среди медработников – 74.

По словам мэра, заполненность столичных больниц на 21 ноября составила 58% - чуть меньше, чем в предыдущие дни."61% сейчас заполненность коек с кислородом. Сейчас у нас 46 человек умерли. Ужасные цифры. Чуть меньше, чем было, но расслабляться ни в коем случае не нужно", - сказал Кличко.