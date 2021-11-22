Эстония допустила введение новых санкций ЕС против Беларуси до конца ноября
В скором времени Киев может выйти из "красной" зоны, - Кличко
Киев может перейти из "красной" зоны эпидемической опасности в "оранжевую", если сохранится положительная динамика уменьшения заболеваемости коронавирусом
По словам мэра, заполненность столичных больниц на 21 ноября составила 58% - чуть меньше, чем в предыдущие дни.
"61% сейчас заполненность коек с кислородом. Сейчас у нас 46 человек умерли. Ужасные цифры. Чуть меньше, чем было, но расслабляться ни в коем случае не нужно", - сказал Кличко.
- Напомним, 21 ноября, в Украине зафиксировали 7 464 новых случая COVID-19, из них среди детей – 579, среди медработников – 74.
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2021, понедельник
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