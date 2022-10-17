В скором времени Херсон будет оцеплен украинскими войсками, - офицер Движения Сопротивления "Свободная Украина" Воля
Офицер Движения Сопротивления "Свободная Украина" Нестор Воля отметил, что ВСУ на Юге методически уничтожают боекомплекты, штабы и пути поставки противника
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Наполняем больницы Херсона ранеными россиянами и понятно, что вскоре Херсон будет окружен нашими войсками", - подчеркнул Воля.
По его словам, когда в Херсонской области россияне заглушили связь, в этот момент происходили враждебные движения с Крымского направления и наоборот.
"Но у них замедленная логистика. Когда возобновилась связь, то ротационные движения уменьшились. У русских проблем с поставкой боекомплектов, еды и обеспечения. К зиме они не готовы, моральное состояние российских войск падает", - подчеркнул Воля.
- Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк отметила, что войска РФ страдают от огневого контроля ВСУ
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.06
Покупка 40.06Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.36Продажа 39.43
- Актуальное
- Важное