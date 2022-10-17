Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Наполняем больницы Херсона ранеными россиянами и понятно, что вскоре Херсон будет окружен нашими войсками", - подчеркнул Воля.

По его словам, когда в Херсонской области россияне заглушили связь, в этот момент происходили враждебные движения с Крымского направления и наоборот.

"Но у них замедленная логистика. Когда возобновилась связь, то ротационные движения уменьшились. У русских проблем с поставкой боекомплектов, еды и обеспечения. К зиме они не готовы, моральное состояние российских войск падает", - подчеркнул Воля.

Руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк отметила, что войска РФ страдают от огневого контроля ВСУ

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