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В Скандинавии бурлит мощный шторм: пострадавшие, подтопление и разрушение

9 августа, 2023 среда
05:10
Мир

В Скандинавских странах бурлит мощный шторм "Ганс", вызвавший сильный ветер, дожди и оползни. Из-за непогоды есть серьезные разрушения и пострадавшие

Об этом сообщает Reuters.

Норвежские экстренные службы эвакуировали сотни людей, поскольку сильный шторм бушует в Северном регионе. Ненастье повлекло за собой разрушение линий электропередач и затопление целых сел. Власти приостановили работу общественного транспорта в некоторых районах.

Шторм начался в Швеции и впоследствии опрокинулся в Норвегию. Также пострадали части Дании и Финляндии. Из-за непогоды шведский пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали три человека. В норвежском городе Валдрес оползень снес частный жилой дом. А в Хмеседале небольшой дом всплыл по реке.

На восточном побережье, севернее Осло, в некоторых районах западной Норвегии и южной части Тренделага прогнозируется 80-100 мм осадков за 24 часа. Норвежский метеорологический институт объявил красное предупреждение об опасности.

"Во многих местах непогода будет одной из самых сильных за последние 25 лет", - отметили в институте.

  • Напомним, 3 августа в Грузии в горном районе Рача произошел оползень у курортного поселка Шови. В регионе повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты, связь работает с перебоями. Из зоны бедствия вывезено 210 человек. По состоянию на 5 августа количество погибших возросло до 17. Среди них украинская журналистка.
  • 4 августа самолет президента Польши Анджея Дуды из-за шторма не смог приземлиться в Гданьске на Балтийском побережье.
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