В скандальном заявлении Папы Франциска есть признаки двух элементов операции РФ, – милитарный историк

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Нужно понимать, что ИПСО не существует. Существуют информационные и психологические специальные операции. В выступлении Папы Римского видим признаки двух элементов - это информационная операция, когда разгоняется информация с целью принятия решений, и параллельно проходит психологическая операция, способствующая тому, чтобы группа населения , на которую направлена эта информация, отреагировала как следует", - пояснил Павлов.

По словам милитарного историка, заявление Папы Франциска было встроено в контекст "русского мира".

"Нужно вспомнить, откуда у Папы подобный набор информации и подходов. Он получал образование в Германии, а образование было ориентировано на Россию. Также Путин работал в Германии до вступления в российский политикум. В Германии существует огромная агентура влияния. Заявление Папы было встроено в контекст "русского мира". Эти нарративы четко совпадают с тем, что есть в России сейчас", - добавил Павлов.