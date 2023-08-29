В скандальном заявлении Папы Франциска есть признаки двух элементов операции РФ, – милитарный историк
Руководитель экспертной группы по внутренним коммуникациям Директората информационной политики в сфере обороны и стратегических коммуникаций МОУ, милитарный историк Василий Павлов считает, что выступление Папы Римского является информационной и психологической спецоперацией
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Нужно понимать, что ИПСО не существует. Существуют информационные и психологические специальные операции. В выступлении Папы Римского видим признаки двух элементов - это информационная операция, когда разгоняется информация с целью принятия решений, и параллельно проходит психологическая операция, способствующая тому, чтобы группа населения , на которую направлена эта информация, отреагировала как следует", - пояснил Павлов.
По словам милитарного историка, заявление Папы Франциска было встроено в контекст "русского мира".
"Нужно вспомнить, откуда у Папы подобный набор информации и подходов. Он получал образование в Германии, а образование было ориентировано на Россию. Также Путин работал в Германии до вступления в российский политикум. В Германии существует огромная агентура влияния. Заявление Папы было встроено в контекст "русского мира". Эти нарративы четко совпадают с тем, что есть в России сейчас", - добавил Павлов.
- Напомним, Папа Франциск 25 августа 2023 года пообщался онлайн с католической молодежью России в рамках Х Всероссийской встречи в Санкт-Петербурге. Папа назвал россиян "потомками великой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа продвигает нарративы о "великодержавности РФ".
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