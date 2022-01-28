В скалах на Кавказе нашли мумию женщины XVIII - IV вв. до нашей эры
Археологи обнаружили мумию женщины времен XVIII - IV вв. до н. э. в скальном могильнике в Карачаево-Черкессии
Об этом сообщается в публикации российского Института археологии.
Ученые установили, что женщина скончалась в возрасте 40-50 лет. По их расчетам при жизни рост женщины составил примерно 158-166 см.
Погребение, вероятно, относится к XVIII - IV вв. до н.э.
Посредством компьютерной томографии археологи выяснили, что никаких характерных следов бальзамирования на мумии нет. Они отметили, что мумия сохранилась частично: верхняя половина тела была разрушена потолком грота.
Скальный могильник Джалан-Кол-И, в котором была найдена мумия, был обнаружен в Карачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики. Подобные захоронения были распространены в раннем Средневековье в районах Северного Кавказа.
Хотя могильник находится в труднодоступном месте, его не раз грабили. Кроме человеческих останков, археологи обнаружили в нем поясные бронзовые накладки, фрагменты керамики, деревянный гребень, перламутровую нашивку, стеклянную бусину и бронзовое височное кольцо. Ученые установили, что во время одного из ограблений тело женщины переместили и установили в полусидячее положение.
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