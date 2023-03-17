В Скадовском районе оккупанты грабят гражданских: отбирают автомобили, лодки и скутеры, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Автомобили угоняют в Скадовском районе, также у людей забирают прицепы, скутеры и лодки. Враг совершает рейды по селам и забирает имущество якобы на нужды армии. Однако в большинстве случаев авто затем перегоняются и продаются в РФ. Также россияне во время рейдов ищут охотничье оружие и другие ценности, которые также "конфисковывают", - говорится в материале.

В Центре подчеркивают, что такое поведение окупантов в очередной раз доказывает: россияне не верят, что они здесь навсегда и разграбляют регион при возможности.