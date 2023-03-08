В Скадовске россияне угоняют авто гражданских "на нужды армии", - Центр нацсопротивления
Российские враги продолжают разворовывать имущество жителей временно оккупированных территорий Украины
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупанты ограбили гаражные корпоративы в Скадовском районе. Россияне обходят жилье и изымают авто прямо во время "проверки" якобы на нужды армии РФ. Заметим, что на временно оккупированных территориях россияне практикуют перепродажу угнанных авто. Для этого им перебивают номерные и угоняют в РФ", – пишет ЦНС.
- 8 марта стало известно, что в Бердянске оккупанты ходят по домам семей, которые не отдали детей в русские школы.
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