В Скадовске россияне угоняют авто гражданских "на нужды армии", - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты ограбили гаражные корпоративы в Скадовском районе. Россияне обходят жилье и изымают авто прямо во время "проверки" якобы на нужды армии РФ. Заметим, что на временно оккупированных территориях россияне практикуют перепродажу угнанных авто. Для этого им перебивают номерные и угоняют в РФ", – пишет ЦНС.