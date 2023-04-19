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В Скадовске оккупанты заставляют всех коллаборантов подписать обязательства по запрету выезда, - Генштаб

19 апреля, 2023 среда
18:53
Война с Россией Скадовськ

Во временно оккупированном Скадовске россияне заставляют всех коллаборантов подписать обязательства по запрету выезда за пределы района

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 19 апреля.

"Противник продолжает использовать гражданское население временно захваченных территорий в собственных целях, прикрываясь "живым щитом". Так, в городе Скадовск Херсонской области, по состоянию на 18 апреля, российские оккупанты начали заставлять всех коллаборантов и сотрудничающих с ними подписать обязательства по запрету выезда за пределы района", – пишет Генштаб.

Российские террористы продолжают обстреливать Украину

В течение суток россияне нанесли 3 ракетных и 37 авиаударов. Террористы использовали 12 БПЛА типа "Шахед-136". 10 из них - сбили силы ПВО.

"РФ продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - говорится в сводке.

За сутки российский враг совершил 57 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Россияне обстреляли населенные пункты:

  • Бояро-Лежачие, Искрисковщина, Волфине, Екатериновка и Кондратовка Сумской области,
  • Стрелка, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Караическое, Землянки, Отрадное, Красное Первое, Новомлинск, Двухлетняя, Западное и Берестовое на Харьковщине,
  • Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области,
  • Ивановка, Верхнекаменское, Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба, Железное, Новокалиново, Авдии , Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинку, Времовка, Новополь и Большую Новоселку в Донецкой области,
  • Бурлацкое, Малиновка, Железнодорожное, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области,
  • Херсон, Гавриловка, Берислав, Весел и, Антоновка Херсонщины .

Безрезультатные атаки россиян на Авдеевку, Угледар и Лиманском направлении

"Противник, ценой больших потерь, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, на указанных участках фронта, отражены более 40 атак врага. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку", – пишут в ВСУ.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. На Шахтерском направлении враг безрезультатно пытался наступать в районе Угледара.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безрезультативные наступательные действия в районе южной окраины населённого пункта Кременная.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

Украинская авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения окупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов РФ.

В Луганской области россияне превратили дом культуры в военный госпиталь

"В населенном пункте Кабичевка Луганской области получено распоряжение российской оккупационной так называемой власти по развертыванию на территории сельского дома культуры военного госпиталя для оккупантов на 40 койкомест. В новое медицинское учреждение захватчиков до конца недели планируется прибытие российских военных врачей", - рассказали в пресс-службе. .

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