В Скадовске оккупанты сняли украинские флаги со здания горсовета и флагштока и повесили российские, - мэр
15 апреля в Скадовске Херсонской области россияне сняли флаги Украины на здании горсовета и флагштоке и повесили триколоры. Городской совет заверил, что не будет работать под российскими флагами
Об этом сообщил мэр Скадовска Александр Яковлев .
"Сегодня (15 апреля, - ред.) утром в Скадовске оккупанты сняли флаги Украины со здания городского совета, и со флагштока в центре города. Прицепили свои триколоры. Тем самым они говорят, что в дальнейшем они несут полную ответственность за все, что происходит в городе и общине", - написал он.
По словам мэра, горсовет не будет сотрудничать с оккупантами и ни один сотрудник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом. Александр Яковлев заверил, что, несмотря на обстоятельства и пребывание в должности, городской совет будет служить Украине и Херсону.
"Какие бы флаги не вешали захватчики на зданиях и площадях, они никогда не смогут заменить цвет наших желтых полей и голубого неба. Эти цвета в сердце каждого украинца", - отметил мэр.
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