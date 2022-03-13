В Скадовске больше нет оккупационных войск

Об этом Яковлев сказал в видеообращении.



По словам Яковлева, уже с понедельника в городе возобновится учебный процесс, а ситуация контролируется.



"В Скадовске нет оккупационных войск. И сохраняется контролируемая ситуация. Работают коммунальные службы, есть газ, вода и свет, присутствующий, иногда с перебоями, связь. С понедельника у нас планируется возобновление учебного процесса в школах города и общины, это будет сделано в дистанционном режиме. По ситуации с безопасностью: Ситуация в городе контролируемая. У нас работают патрули, служба охраны. Поэтому более-менее у нас соблюдаются порядок", - сказал городской голова Скадовская Александр Яковлев.



Оккупанты вошли в Скадовск 9 марта. Россияне мешали местным жителям устраивать акции в день рождения Тараса Шевченко. Мэр также сообщал, что россияне пришли в городской совет и забрали оттуда все компьютеры.

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