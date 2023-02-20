В Скадовске и Каланчаке россияне угрожают забирать имущество и лишать пенсий за отказ от паспорта РФ, - Генштаб

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба .

В частности, российская оккупационная так называемая власть в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, заставляет ускорить процесс получения российских паспортов и переоформления бизнеса движимого и недвижимого имущества по российскому законодательству.

"В случае отсутствия российского паспорта пенсионерам угрожают оставить их без пенсионных выплат. В результате у местных граждан возникло социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества и бизнеса", - говорится в сообщении.

С начала суток противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара

Отмечается, что в течение суток противник нанес 3 ракетных и 22 авиационных удара, а также совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Тимоновичи и Янжуловка Черниговской области; Бунякино, Атинское, Стукаловка, Искрисковщина, Запселье, Покровка и Майское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них Ветеринарное, Глубокое, Мороховец, Волчанск, Охримовка, Бударки, Бологовка, Каменка, Тополи и Западное.

Купянское и Лиманское направления: противник совершил обстрелы населенных пунктов Двуречное, Песчаное, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Диброва в Луганской области и Спорное Донецкой области.

Бахмутское направление: обстрелам подверглись более 15 районов населенных пунктов, в частности Раздоловка, Васюковка, Зализнянское, Дубово-Василовка, Бахмут, Клещиевка, Ступочки, Дружба, Пивничное и Зализное Донецкой области.

Авдеевское и Шахтерское направления: противник совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Веселое, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Нескучное Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары в районе Александрополя, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Запорожское направление: огневое поражение претерпели районы 23 населенных пунктов, включая Новополье Донецкой области; Ольговское, Белогорье, Малая Токмачка, Павловка, Новоивановка, Каменское, Запорожское, Вышетарасовка и Ильинка Запорожской области. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Новополя Донецкой области и Малиновки и Малой Токмачки Запорожской области.

Херсонское направление: от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов. Среди них - Змиевка, Берислав, Веселое, Бургунка, Ивановка, Инженерное, Херсон, Белозерка, Днепровское, Берегово и Велетенское Херсонской области.

В частности, известно, что 19 февраля из артиллерии российские оккупационные войска обстреляли город Голая Пристань Херсонской области с целью обвинить и дискредитировать ВСУ.

Также для формирования негативного отношения к Силам обороны Украины оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов отдельных населенных пунктов Каховского и Голопристанского районов Херсонской области.

В сообщении также отмечается, что Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.