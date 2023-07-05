Об этом в утренней сводке 5 июля отчитывается Генштаб ВСУ.

"Во временно захваченных Скадовске и Геническе Херсонской области отмечено увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационные власти не признают увеличения количества заболеваемости, пытаются скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, начали скрытую вакцинацию от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения.

За сутки Россия нанесла 47 авиаударов и совершила 59 обстрелов из РСЗО по Украине

В течение 4 июля противник нанес ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодезь Харьковской области.

Кроме того, зафиксировано 47 авиационных ударов и совершено 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На фронте произошло 40 боевых столкновений за сутки, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах под Бахмутом

Вражеское войско сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток там произошло 40 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, активизировал диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Горск, Карповичи, Михальчина Слобода, Чайкино Черниговской области; Середина-Буда, Волковка, Мирополье, Рясное Сумской области и Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении армия РФ пыталась наступать в районе южнее Новоселовской Луганской области. Украинские воины отразили все атаки врага.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Одрадное, Новомлынск, Дворичная, Западное, Купянск, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районах западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Берестовое, Веселое и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии врага, защитники Украины успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка Донецкой области.

Вместе с тем, украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка Донецкой области.

В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, украинские защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Макаровка и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях вражеское войско сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения ВСУ.

Нанес авиационный удар в районе Равнополья Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Змиевка, Львове, Токаревка, Антоновка, Громадное, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В свою очередь Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ поразили 4 склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ оккупантов

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 4 склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Кроме того, украинские воины уничтожили 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.