Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Скадовске и Геническе выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями, оккупанты скрыто вакцинируют от холеры, - Генштаб

В Скадовске и Геническе выросла заболеваемость острыми кишечными инфекциями, оккупанты скрыто вакцинируют от холеры, - Генштаб

5 июля, 2023 среда
06:55
Война с Россией

Оккупационные власти пытаются скрыть рост количества инфекционных заболеваний во временно захваченных Скадовске и Геническе Херсонской области, зато скрыто вакцинируют от холеры представителей "администраций"

Об этом в утренней сводке 5 июля отчитывается Генштаб ВСУ.

"Во временно захваченных Скадовске и Геническе Херсонской области отмечено увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями. По характеру протекания болезнь имеет признаки холеры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационные власти не признают увеличения количества заболеваемости, пытаются скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе, начали скрытую вакцинацию от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения.

За сутки Россия нанесла 47 авиаударов и совершила 59 обстрелов из РСЗО по Украине

В течение 4 июля противник нанес ракетный удар по городу Первомайский и поселку Белый Колодезь Харьковской области.

Кроме того, зафиксировано 47 авиационных ударов и совершено 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

На фронте произошло 40 боевых столкновений за сутки, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах под Бахмутом

Вражеское войско сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток там произошло 40 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, активизировал диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Горск, Карповичи, Михальчина Слобода, Чайкино Черниговской области; Середина-Буда, Волковка, Мирополье, Рясное Сумской области и Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении армия РФ пыталась наступать в районе южнее Новоселовской Луганской области. Украинские воины отразили все атаки врага.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Одрадное, Новомлынск, Дворичная, Западное, Купянск, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районах западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Берестовое, Веселое и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии врага, защитники Украины успешно отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка Донецкой области.

Вместе с тем, украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка Донецкой области.

В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, украинские защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Макаровка и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях вражеское войско сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения ВСУ.

Нанес авиационный удар в районе Равнополья Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Змиевка, Львове, Токаревка, Антоновка, Громадное, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В свою очередь Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

ВСУ поразили 4 склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств и 2 станции РЭБ оккупантов

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 3 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 4 склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Кроме того, украинские воины уничтожили 5 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

  • Ранее сообщалось, что в Донецкой области пьяные оккупанты издеваются и грабят гражданское население.
Россия
Мелитополь
Луганщина
Сумщина
Херсон
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Бердянск
Донетчина
оккупированные территории
Марьинка
Авдеевка
Красногоровка
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
Военные новости
наступление ВСУ
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Антонівський міст
4 июля, 2023 вторник
В России обеспокоены, что Украина может форсировать Днепр, - ISW
Даля Грибаускайте
4 июля, 2023 вторник
Если Украине не предложат членство в НАТО – это станет ошибкой, – экс-президент Литвы Грибаускайте
4 июля, 2023 вторник
Перед поселком Приютное на Запорожье ведутся позиционные бои, - капитан ВСУ Прозапас
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.72
    Покупка 36.72
    Продажа 37.43
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.18
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
5 июля
08:07
Инфографика
Армия РФ за сутки потеряла в Украине 670 военных, 36 артсистем и 12 БПЛА, - Генштаб ВСУ
08:05
OPINION
Что нужно знать о планах фюрера устроить в Украине ядерный армагеддон
07:53
На оккупированной Донетчине обострилась ситуация с угольной промышленностью, отрасль на грани краха, - ЦНС
07:43
Обновлено
Ночная атака по Украине 5 июля: на Днепропетровщине сбили "шахед", в окрестностях Харькова прогремели взрывы
07:27
Европа должна отреагировать на новые экспортные ограничения Китая, - МИД Нидерландов
06:44
Текущие темпы контрнаступления ВСУ не указывают на то, что ситуация на фронте зашла в тупик, - американские аналитики
06:33
Россия формирует новую общевойсковую армию в составе Северного флота, - ISW
06:31
Анонс
Испания - Украина: где и когда смотреть полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
05:56
В Киево-Печерской лавре вводят ограничения на вход
05:31
Анонс
Молодежный Евро-2023: расписание полуфинальных матчей и трансляций 5 июля
05:04
В США аллигатор напал на женщину, когда она гуляла с собакой
04:47
Зафиксирован самый жаркий день в истории человечества
03:15
У России отобрали право на проведение ЧЕ по гандболу
02:28
В Никопольской РВА сообщили, что радиационный фон на ЗАЭС – в норме
01:46
Испания – Украина: букмекеры дали прогноз на полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
01:25
"Вагнер – все": Сырский заявил, что история вагнеровцев – закрыта
00:32
Ситуация на Запорожской АЭС: что известно о предполагаемом теракте
00:27
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 4 июля
00:06
Байден обсудил с Шольцом подготовку к саммиту НАТО
2023, вторник
4 июля
23:59
В ООН ищут решение, которое заставит РФ продлить зерновое соглашение
23:45
Силы обороны ликвидировали состав российских террористов в Макеевке
23:23
Зеленский провел разговор с Макроном и предупредил, что Россия готовит провокации к ЗАЭС
23:16
РФ должен осознать, что мир готов реагировать на ядерный терроризм Кремля, - Зеленский
22:43
Мятеж Пригожина показал, что режим Путина слабее, чем считалось до сих пор, - Боррель
22:22
В этом году доходы Газпрома могут упасть в четыре раза, - Reuters
22:21
Силы обороны продвигаются на фланге вокруг Бахмута и на Юге, - Маляр
21:56
Правительство Норвегии разрешило открывать временные детсады для беженцев из Украины
21:48
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Запрет украинского дубляжа ударит по развитию украинского языка и киноиндустрии Украины, - Княжицкий
21:47
Ротань рассказал о потерях сборной Украины перед полуфиналом молодежного Евро-2023
21:16
Обновлено
ВСУ предупредили, что оккупанты могут готовиться к провокации на ЗАЭС в ближайшее время
21:09
В Беларуси заявили, что готовы принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры
21:08
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ государством-спонсором терроризма
21:07
Эксклюзив
курская АЭС
После теракта на ЗАЭС Путин может взорвать Курскую АЭС, чтобы обвинить в этом Украину, - военный аналитик Гетьман
21:06
Аналитика
Сергей Згурец
Успехи ВСУ следует мерить не только километрами, но и количеством потерь врага. Колонка Сергея Згурца
20:54
Ватикан будет работать над возвращением украинских детей из РФ, - кардинал Дзуппи
20:49
Ирина Геращенко
Артур Герасимов переизбран вице-президентом комитета и членом Бюро ОБСЕ, – Геращенко
20:49
В УАФ рассказали, кто будет тренировать сборную Украины на Олимпиаде-2024
20:37
В парламенте Болгарии поддержали вступление Украины в НАТО
20:23
Обновлено
"Очень хороший разговор": Столтенберг обсудил с Зеленским подготовку к саммиту НАТО
20:14
Немецкие компании за год уплатили больше налогов в России из всех стран ЕС, - Bild
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV