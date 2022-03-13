В Скадовск снова зашли оккупанты, - мэр

Об этом сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев в Facebook.

“После обеда в Скадовск заехала колонна оккупантов (около 30 единиц техники), и, похоже, останутся на ночь. Разместились в одном из детских лагерей в окрестностях Скадовска”, - говорится в сообщении.

Как рассказал Яковлев, военные РФ снова заходили в здание городского совета.

9 марта россияне впервые вошли в Скадовск, а 12 марта Яковлев сообщил, что оккупанты покинули город.