В СИЗО в Ростове-на Дону, где незаконно содержатся 33 украинца, произошла вспышка коронавируса и чесотки, - Денисова

Об этом Денисова написала в Telegram .

"В СИЗО-1 города Ростова-на Дону, где незаконно содержатся 33 украинских политзаключенных, из-за нарушения санитарных норм произошла вспышка коронавирусной инфекции и чесотки - опасного заболевания кожи. Об этом стало известно от адвоката украинских граждан", - сообщила уполномоченная.

Денисова отметила, что с начала пандемии COVID-19 она постоянно требует от РФ обеспечить незаконно удерживаемых граждан Украины средствами индивидуальной защиты. Однако эти требования игнорируются, а Денисова постоянно получает уведомление о нарушении правил обращения с заключенными.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предотвращению пыток от 25.03.2020. А также профессиональную врачебную помощь в соответствии с положениями Минимальных стандартных правил" обращение с заключенными, одобренными Экономическим и Социальным Советом ООН, и Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - заявила Денисова.

Она подчеркнула, что для освобождения украинских политзаключенных важны в частности поддержка со стороны международного сообщества и давление на РФ.