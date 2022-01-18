В СИЗО в Ростове-на Дону, где незаконно содержатся 33 украинца, произошла вспышка коронавируса и чесотки, - Денисова
Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова заявила, что адвокаты граждан Украины, незаконно удерживаемых в России, сообщают о систематическом нарушении санитарных норм, а также неоказании политзаключенным медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб на состояние здоровья
Об этом Денисова написала в Telegram .
"В СИЗО-1 города Ростова-на Дону, где незаконно содержатся 33 украинских политзаключенных, из-за нарушения санитарных норм произошла вспышка коронавирусной инфекции и чесотки - опасного заболевания кожи. Об этом стало известно от адвоката украинских граждан", - сообщила уполномоченная.
Денисова отметила, что с начала пандемии COVID-19 она постоянно требует от РФ обеспечить незаконно удерживаемых граждан Украины средствами индивидуальной защиты. Однако эти требования игнорируются, а Денисова постоянно получает уведомление о нарушении правил обращения с заключенными.
"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой предоставить соответствующее медико-санитарное обеспечение с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Подкомитета ООН по предотвращению пыток от 25.03.2020. А также профессиональную врачебную помощь в соответствии с положениями Минимальных стандартных правил" обращение с заключенными, одобренными Экономическим и Социальным Советом ООН, и Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - заявила Денисова.
Она подчеркнула, что для освобождения украинских политзаключенных важны в частности поддержка со стороны международного сообщества и давление на РФ.
- 17 января Денисова сообщала, что пять крымских татар, участников "второй симферопольской группы", в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону пытаются заключить в тюрьму от 16 до 18,5 лет по сфабрикованным делам .
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