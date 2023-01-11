Об этом рассказала глава правления "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник в эфире Эспрессо.

По ее словам, эта тенденция началась по меньшей мере в мае, когда РФ оккупировала часть Запорожской и Херсонской областей. Людей задерживали и вывозили в Крым. По некоторым возбуждали сфабрикованные уголовные производства, а некоторых до сих пор содержат как заложников.

"В конце года, возможно, раньше россияне специально открыли дополнительное СИЗО. До этого в Симферополе было только одно - №1, куда свозили людей, но после этого они открыли еще одно по адресу колонии. И теперь у нас есть два СИЗО", - сообщила Ольга Скрипник.

Правозащитница отметила, что во втором СИЗО содержатся депортированные с недавно оккупированных территорий. Среди них – журналисты, активисты, волонтеры, участники АТО и их родственники.

"Сейчас мы знаем о нескольких сотнях таких людей. В СИЗО №2 - по меньшей мере 110, есть еще люди, которых содержат в СИЗО №2. Окончательную цифру сказать сложно, потому что Россия отказывается даже признавать некоторых людей", - подчеркнула правозащитница.

Так, весной оккупанты похитили активиста из Новой Каховки Сергея Цигипа. Сотрудники ФСБ подтверждают, что украинца содержат в них, но не признают, что именно в симферопольском СИЗО.

"Поэтому окончательную цифру сказать сложно, но речь идет по меньшей мере о 200 людях. Часть из них начинают вывозить из Крыма в РФ вроде бы для продолжения судебных заседаний по их "делам". Они мотивируют тем, что "следствие" завершено и, поскольку статьи террористические, людей вывозят, например, в Ростов, где должны судить ростовским судом", - добавила председатель правления "Крымской правозащитной группы".

4 января правозащитники сообщили, что россияне готовят к этапированию в колонию РФ Руслана Абдурахманова, крымского татарина, незаконно осужденного за участие в батальоне имени Номана Челебиджихана. Человек просит об обмене.

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