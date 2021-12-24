В СИЗО Луцка женщина совершила самоубийство

Об этом сообщает Волынь Post.

Она совершила самоубийство утром, повесившись на простыне.

Информацию подтвердили в полиции Волыни.

Там сообщили, что женщина находилась в изоляторе из-за причастности к воровству и наркотикам.

В настоящее время инцидент изучает Государственное бюро расследований.