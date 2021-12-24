В СИЗО Луцка женщина совершила самоубийство
В Луцком следственном изоляторе повесилась женщина
Об этом сообщает Волынь Post.
Она совершила самоубийство утром, повесившись на простыне.
Информацию подтвердили в полиции Волыни.
Там сообщили, что женщина находилась в изоляторе из-за причастности к воровству и наркотикам.
В настоящее время инцидент изучает Государственное бюро расследований.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 31
- Актуальное
- Важное