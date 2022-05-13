Об этом в телеграмме сообщила омбудсман Людмила Денисова.

"По сообщению работников колонии, 11 мая оккупанты зашли в учреждение, забросали камеры светошумовыми гранатами и открыли огонь из автоматов. Один заключенный был убит за выражение возмущения", - отметила она.

Сейчас изолятором "руководит" коллаборант Евгений Соболев. Начальника СИЗО кафиры вывезли в неизвестном направлении. Сотрудники изолятора отказались от сотрудничества с россиянами и написали рапорты об увольнении. Сейчас связь с учреждением утрачена.

На прошлой неделе Людмила Денисова обратилась к министру юстиции с требованием эвакуировать заключенных Херсонского СИЗО и других учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Херсона.

"Действия РФ являются военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине", - подчеркнула омбудсман.

В Херсонской области оккупанты похитили мирного жителя, избивали его и пытали током.

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