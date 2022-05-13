В СИЗО Херсона оккупанты убили заключенного и похитили начальника учреждения, - Денисова
В СИЗО оккупированного Херсона россияне убили заключенного за высказывание возмущения и похитили начальника учреждения, связи с изолятором нет
Об этом в телеграмме сообщила омбудсман Людмила Денисова.
"По сообщению работников колонии, 11 мая оккупанты зашли в учреждение, забросали камеры светошумовыми гранатами и открыли огонь из автоматов. Один заключенный был убит за выражение возмущения", - отметила она.
Сейчас изолятором "руководит" коллаборант Евгений Соболев. Начальника СИЗО кафиры вывезли в неизвестном направлении. Сотрудники изолятора отказались от сотрудничества с россиянами и написали рапорты об увольнении. Сейчас связь с учреждением утрачена.
На прошлой неделе Людмила Денисова обратилась к министру юстиции с требованием эвакуировать заключенных Херсонского СИЗО и других учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Херсона.
"Действия РФ являются военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине", - подчеркнула омбудсман.
- В Херсонской области оккупанты похитили мирного жителя, избивали его и пытали током.
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