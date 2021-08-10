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В сирийской Латакии, рядом с военной базой россиян, прогремел взрыв на танкере

10 августа, 2021 вторник
16:04
Мир

10 августа в порту города Латакия произошел взрыв на танкере: минимум два человека пострадали

Об этом сообщают Times of Israel .

Арабские СМИ передают кадры дыма после взрыва в сирийском порту Латакия.

По данным компании EOS Risk Group, предоставляющей услуги в сфере безопасности, возникший после взрыва на танкере пожар удалось обуздать. В результате происшествия пострадали два человека.

Причины взрыва пока не установлены.

Сирийские правозащитники через час после взрыва заявили, что танкер был из Ирана и перевозил нефть нанефтеперерабатывающий завод в городе Банияс, в 55 км южнее Латакии. Источники сирийской Обсерватории по правам человека, сомневаются, что причиной взрыва стала техническая неисправность. Впрочем, пока неизвестно, взрыв был вызван атакой беспилотника или морским ударом по нефтяному баку на танкере, цитируют правозащитники собственные источники.

взрыв
Сирия
Иран
танкер
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