В сирийской Латакии, рядом с военной базой россиян, прогремел взрыв на танкере

Об этом сообщают Times of Israel .



Арабские СМИ передают кадры дыма после взрыва в сирийском порту Латакия.



По данным компании EOS Risk Group, предоставляющей услуги в сфере безопасности, возникший после взрыва на танкере пожар удалось обуздать. В результате происшествия пострадали два человека.



Причины взрыва пока не установлены.



Сирийские правозащитники через час после взрыва заявили, что танкер был из Ирана и перевозил нефть нанефтеперерабатывающий завод в городе Банияс, в 55 км южнее Латакии. Источники сирийской Обсерватории по правам человека, сомневаются, что причиной взрыва стала техническая неисправность. Впрочем, пока неизвестно, взрыв был вызван атакой беспилотника или морским ударом по нефтяному баку на танкере, цитируют правозащитники собственные источники.

Напомним, 3 августа у берегов ОАЭ сразу шесть танкеров сообщили о потере контроля.

На следующий день одно из судов, которое считали похищенным, оставили и оно возобновило свой курс.

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