В Сирии заявили об израильской ракетной атаке на аэропорт Алеппо
Министерство обороны Сирии заявило о ракетной атаке Израиля на сирийский аэропорт в Алеппо, отмечается, что это уже второй удар по объекту этого месяца
Об этом пишет Al Jazeera.
"Отмечая третью атаку на аэропорт Алеппо за последние шесть месяцев, Израиль запустил ряд ракет из Средиземного моря, к западу от прибрежного города Латакия, в 3:55 утра" (2:55 по Киеву - ред.), - отметили в минобороны.
Ранее в этом месяце сирийские государственные СМИ сообщили, что в результате налета израильской авиации на аэропорт Алеппо была повреждена взлетно-посадочная полоса, выведенная из эксплуатации.
"Израиль совершил сотни воздушных атак против Сирии, но редко признает свою ответственность. Израильские официальные лица заявляют, что атаки направлены на вероятные иранские оружейные составы и личный состав", - утвердили журналисты.
- Напомним, 7 марта сообщалось, что Израиль нанес авиаудара по базе и составам ополченцев, поддерживаемых Ираном, возле аэропорта Алеппо: погибли 3 человека и выведен из строя аэродром.
- В субботу вечером, 18 марта, ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в открытую местность и упала на юге Израиля.
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