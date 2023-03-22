В Сирии заявили об израильской ракетной атаке на аэропорт Алеппо

Об этом пишет Al Jazeera.

"Отмечая третью атаку на аэропорт Алеппо за последние шесть месяцев, Израиль запустил ряд ракет из Средиземного моря, к западу от прибрежного города Латакия, в 3:55 утра" (2:55 по Киеву - ред.), - отметили в минобороны.

Ранее в этом месяце сирийские государственные СМИ сообщили, что в результате налета израильской авиации на аэропорт Алеппо была повреждена взлетно-посадочная полоса, выведенная из эксплуатации.

"Израиль совершил сотни воздушных атак против Сирии, но редко признает свою ответственность. Израильские официальные лица заявляют, что атаки направлены на вероятные иранские оружейные составы и личный состав", - утвердили журналисты.