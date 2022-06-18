Об этом сообщает The Wall Street Journal .

По информации источников, некоторые действия российских войск в Сирии угрожают прямым конфликтом между военными США и России.

"Российские войска провели ряд операций против возглавляемой США коалиции в Сирии в этом месяце, в том числе одну из них – на этой неделе на базе в южной части страны", – заявил американский военный чиновник.

Он добавил, что потери в результате инцидента не зафиксированы, поскольку представителей коалиции в момент нанесения ударов на объекте не было. Кроме того, российская сторона о своих планах предварительно уведомила американскую по линии связи.

Тем не менее, в американских военных кругах такие действия вызывают беспокойство в связи с тем, что просчет может перерасти в непреднамеренный конфликт между американскими и российскими силами в Сирии.

30 мая газета NYT сообщила, что Россия пригрозила заблокировать единый юморидор в Сирии, чтобы давить на Запад в вопросе санкций.

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