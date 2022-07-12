В Сирии во время авиаудара США погиб лидер ИГИЛ
Во вторник, 12 июля, в результате удара беспилотника США в Сирии погиб лидер ИГИЛ Махер аль-Агал
Об этом сообщает Reuters по информации американских военных.
Лидер "Исламского государства" Махер аль-Агал – один из пятерки лидеров группировки боевиков.
В сообщении отмечают, что операция была тщательно спланирована и предварительно отсутствуют жертвы среди гражданского населения.
- Российские генералы считают Сирию безопаснее Украины и переводят туда служить своих родственников, – разведка.
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