Об этом сообщает Reuters по информации американских военных.

Лидер "Исламского государства" Махер аль-Агал – один из пятерки лидеров группировки боевиков.

В сообщении отмечают, что операция была тщательно спланирована и предварительно отсутствуют жертвы среди гражданского населения.

Российские генералы считают Сирию безопаснее Украины и переводят туда служить своих родственников, – разведка.

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