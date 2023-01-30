В Сирии самолеты обстреляли иранскую колонну грузовиков

Об этом сообщает Al-Hadath.

25 грузовиков, следовавших из Ирана, пересекли границу Ирака с Сирией. Источники уточняют, что колонна пересекла неофициальный пограничный переход, контролируемый иракскими группами "Хезболлы", и самолет разбомбил их на сирийской стороне. Это произошло около города Абу-Камаль.

Сначала самолет выпустил предупредительные ракеты и подождал, пока водители выйдут из машин, прежде чем бомбить грузовик.

Уничтожено было 6 грузовиков, перевозивших иранское оружие.

Сирийский центр соблюдения прав человека также подтверждает уничтожение колонны. Утверждается, что есть жертвы. Их число не уточняется.

В ночь с 28 на 29 января Израиль атаковал военные объекты Ирана: звуки взрывов слышали вблизи нескольких предприятий.

29 января минобороны Ирана заявило об атаке беспилотников на один из заводов ведомства.

В тот же день представитель воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Иране, произошедшие на объектах в ночь на 29 января, можно назвать последствиями его политики.

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