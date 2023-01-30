В Сирии самолеты обстреляли иранскую колонну грузовиков
Самолеты обстреляли колонну иранских грузовиков, переезжавших через границу из Ирака в Сирию
Об этом сообщает Al-Hadath.
25 грузовиков, следовавших из Ирана, пересекли границу Ирака с Сирией. Источники уточняют, что колонна пересекла неофициальный пограничный переход, контролируемый иракскими группами "Хезболлы", и самолет разбомбил их на сирийской стороне. Это произошло около города Абу-Камаль.
Сначала самолет выпустил предупредительные ракеты и подождал, пока водители выйдут из машин, прежде чем бомбить грузовик.
Уничтожено было 6 грузовиков, перевозивших иранское оружие.
Сирийский центр соблюдения прав человека также подтверждает уничтожение колонны. Утверждается, что есть жертвы. Их число не уточняется.
- В ночь с 28 на 29 января Израиль атаковал военные объекты Ирана: звуки взрывов слышали вблизи нескольких предприятий.
- 29 января минобороны Ирана заявило об атаке беспилотников на один из заводов ведомства.
- В тот же день представитель воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что взрывы в Иране, произошедшие на объектах в ночь на 29 января, можно назвать последствиями его политики.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное