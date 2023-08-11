Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили в пятницу, что 23 сирийских солдата были убиты и 10 ранены в результате нападения на пустынную дорогу вблизи города Маядин в провинции Дер-аз-Зор, граничащей с Ираком. Другие группы сирийских активистов заявили, что 20 солдат были убиты, также есть раненые.

В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что засаду устроили члены террористической группировки ИГИЛ. Также там заметили, что "десятки других солдат" пропали без вести после того, как вооруженные люди окружили автобус и открыли огонь.

Пока правительство Сирии не дало никаких комментариев по этому поводу.