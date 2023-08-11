В Сирии боевики ИГИЛ напали на автобус с солдатами: по меньшей мере 20 погибших
В пятницу, 11 августа, боевики ИГИЛ устроили засаду на автобус с сирийскими солдатами на востоке страны. Известно о как минимум 20 погибших
Об этом сообщает Al Jazeera.
Отмечается, что в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека сообщили в пятницу, что 23 сирийских солдата были убиты и 10 ранены в результате нападения на пустынную дорогу вблизи города Маядин в провинции Дер-аз-Зор, граничащей с Ираком. Другие группы сирийских активистов заявили, что 20 солдат были убиты, также есть раненые.
В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека заявили, что засаду устроили члены террористической группировки ИГИЛ. Также там заметили, что "десятки других солдат" пропали без вести после того, как вооруженные люди окружили автобус и открыли огонь.
Пока правительство Сирии не дало никаких комментариев по этому поводу.
- Лидер так называемого Исламского государства Абу аль-Хусейн аль-Кураши был убит в ходе столкновений в сирийской провинции Идлиб.
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