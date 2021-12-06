В Сингапуре разработали ПЦР-тест, определяющий штамм "Омикрон"

Об этом сообщает The Straits Times.



В понедельник, 6 декабря, компания заявила, что новый набор BioA Omicron Detection Kit способен показывать именно штамм "Омикрон" помимо предыдущих вариантов коронавируса.



После теста можно получить один из трех результатов: положительный COVID-19 и не выявлен "Омикрон"; положительный COVID-19 и выявлен "Омикрон"; отрицательный COVID-19 и не выявлен "Омикрон".



Компания отмечает, что в настоящее время новым ПЦР-тестам, способным обнаруживать "Омикрон", требуется дополнительный день, чтобы провести секвенирование генов, прежде чем подтвердить результат.



Компания надеется, что способность этого тестового набора выявлять именно штамм "Омикрон" ускорит процесс тестирования и тест можно будет использовать в таких местах, как контрольно-пропускные пункты иммиграции.



Обработка результатов ПЦР-теста на коронавирус обычно занимает от нескольких часов до одного дня, однако секвенирование генов, необходимое для определения конкретного штамма, требует дополнительного времени.



Компания приступила к массовому производству набора, и планирует экспортировать комплекты для ПЦР-тестов на "Омикрон" в Индонезию.

Ранее сообщалось, что Япония создала систему проверки вакцинации от COVID-19 посредством технологии распознавания лица.