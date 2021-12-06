В Сингапуре разработали ПЦР-тест, определяющий штамм "Омикрон"
В Сингапуре биотехнологическая компания BioAcumen Global выпустила первый набор ПЦР-тестов на коронавирус, которые способны определить именно штамм "Омикрон"
Об этом сообщает The Straits Times.
В понедельник, 6 декабря, компания заявила, что новый набор BioA Omicron Detection Kit способен показывать именно штамм "Омикрон" помимо предыдущих вариантов коронавируса.
После теста можно получить один из трех результатов: положительный COVID-19 и не выявлен "Омикрон"; положительный COVID-19 и выявлен "Омикрон"; отрицательный COVID-19 и не выявлен "Омикрон".
Компания отмечает, что в настоящее время новым ПЦР-тестам, способным обнаруживать "Омикрон", требуется дополнительный день, чтобы провести секвенирование генов, прежде чем подтвердить результат.
Компания надеется, что способность этого тестового набора выявлять именно штамм "Омикрон" ускорит процесс тестирования и тест можно будет использовать в таких местах, как контрольно-пропускные пункты иммиграции.
Обработка результатов ПЦР-теста на коронавирус обычно занимает от нескольких часов до одного дня, однако секвенирование генов, необходимое для определения конкретного штамма, требует дополнительного времени.
Компания приступила к массовому производству набора, и планирует экспортировать комплекты для ПЦР-тестов на "Омикрон" в Индонезию.
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