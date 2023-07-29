В Сингапуре казнили женщину за торговлю героином: впервые за 20 лет
В пятницу в Сингапуре впервые за почти два десятилетия казнили женщину – за торговлю наркотиками пять лет назад
Об этом сообщает BBC.
45-летняя гражданка Сингапура Сариде Джамани была признана виновной в торговле 30 граммами героина в 2018 году.
В Сингапуре действуют одни из самых строгих законов по борьбе с наркотиками, которые, по мнению правительства, должны защищать общество.
Согласно сингапурскому законодательству, смертная казнь будет применена к любому лицу, поймаемому на торговле более 500 граммами каннабиса или 15 граммами героина.
Саридеву приговорили к смертной казни 6 июля 2018 года, а в 2023 году прошли "полную надлежащую правовую процедуру" в соответствии с законом, говорится в заявлении Центрального бюро по борьбе с наркотиками Сингапура.
В октябре прошлого года Высший суд города отклонил апелляцию на ее приговор, и петиция о президентском помиловании тоже оказалась безуспешной, сообщили власти.
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