В Сингапуре казнили женщину за торговлю героином: впервые за 20 лет

Об этом сообщает BBC.

45-летняя гражданка Сингапура Сариде Джамани была признана виновной в торговле 30 граммами героина в 2018 году.

В Сингапуре действуют одни из самых строгих законов по борьбе с наркотиками, которые, по мнению правительства, должны защищать общество.

Согласно сингапурскому законодательству, смертная казнь будет применена к любому лицу, поймаемому на торговле более 500 граммами каннабиса или 15 граммами героина.

Саридеву приговорили к смертной казни 6 июля 2018 года, а в 2023 году прошли "полную надлежащую правовую процедуру" в соответствии с законом, говорится в заявлении Центрального бюро по борьбе с наркотиками Сингапура.

В октябре прошлого года Высший суд города отклонил апелляцию на ее приговор, и петиция о президентском помиловании тоже оказалась безуспешной, сообщили власти.