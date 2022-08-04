В Сингапуре будут продавать украинский корм для домашних животных

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины .

Как говорится в сообщении, МИД совместно с Госпродпотребслужбой открывает новые рынки для украинского экспорта в мире, оказывая поддержку производителям и устраняя технические препятствия в торговле.

"3 августа украинские производители кормов для домашних животных получили новые возможности для экспорта в Сингапур. Соответствующий сертификат здоровья на экспорт был согласован компетентными органами обеих стран", - пишет МИД.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, поиск новых возможностей для увеличения экспорта украинских товаров и услуг – ключевой приоритет в работе украинских дипломатов в условиях войны.

"Отныне рынок кормов Сингапура, импорт которого ежегодно составляет свыше $170 млн, стал доступен для украинских производителей, благодаря совместной работе МИД и Госпродпотребслужбы. Открытие новых рынков способствует развитию национальной промышленности, стимулирует создание новых рабочих мест, а значит – делает нас сильнее", - сказал Кулеба.

Евросоюз отменил все пошлины и сборы с украинских товаров, поставляемых на европейский рынок.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет помогать экспорту украинских товаров, преимущественно зерна.

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