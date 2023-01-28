Об этом пишет The Jerusalem Post.

21-летний парень открыл огонь по людям, выходившим из синагоги Атерет Авраама после вечерней пятничной молитвы. Затем он попытался скрыться с места происшествия на автомобиле и выстрелил в сторону израильских полицейских, открывших огонь и убивших его.

"Это одна из сильнейших терактов, которые мы видели в последние годы... насколько нам известно, этот террорист действовал сам. Мы продолжаем сканировать территорию", - отметил представитель полиции.

Террорист был идентифицирован как Алкама Хайри из восточного Иерусалима и известно, что он не имел связей с террористами до нападения. Силы Цахала арестовали родителей террориста и окружили его дом в восточном Иерусалиме через несколько часов после нападения.

"Это была одна из самых плохих атак, которые мы знали за последние годы, наши сердца с семьями раненых и погибших. Мы оценили ситуацию и приняли решение о некоторых немедленных действиях, мы будем действовать решительно и спокойно. Я призываю граждан не принимать закон в свои руки, для этого у нас есть армия и полиция", - сказал Нетаньяху в заявлении штаб-квартиры полиции Иерусалима спустя несколько часов после нападения.

Представитель палестинской группировки ХАМАС Хазем Касем также отреагировал на атаку, сказав, что "эта операция является ответом на преступления, совершенные оккупантами в Дженине, и естественным ответом оккупантам на преступные действия".

Группировка "Исламский джихад" также высоко оценила нападение, не взяв на себя ответственности.

В Дженнине и других арабских городах по всему Израилю в ответ на инцидент наблюдали празднование, включая фейерверки и стрельбу в воздух. Полиция обыскивает территорию по поводу новых террористов.

У больницы "Хадасса" в Иерусалиме, куда привезли раненых, собралась толпа - люди скандировали "Смерть террористам!".

Между тем, Государственный департамент США осудил это нападение и заявил, что в планах поездки Энтони Блинкена в Израиль и на Западный берег реки Иордан, которая должна состояться в ближайшие дни, не произошло никаких изменений.

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