Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на собственные источники.

"В СИЗО №2 Симферополя, где находятся политические заключенные с юга, нашли еще одного похищенного украинца", - пишет ведомство.

Сообщается, что речь идет о жителе села Великая Кардашинка Голопристанского района Херсонской области Геннадии Геннадиевиче Ласинском, 1988 года рождения.

Российские оккупанты незаконно задержали мужчину в Херсонской области и перевезли в симферопольский следственный изолятор №2 в конце октября прошлого года.

Правозащитники отмечают, по предварительным данным, рашисты инкриминируют Ласинскому нарушение по ст. 222 УК РФ – незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия.