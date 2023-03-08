В симферопольском СИЗО нашли еще одного похищенного украинца, – Крымская правозащитная группа
В симферопольском следственном изоляторе №2 нашли еще одного человека, которого рашисты похитили на временно захваченной территории материковой Украины
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на собственные источники.
"В СИЗО №2 Симферополя, где находятся политические заключенные с юга, нашли еще одного похищенного украинца", - пишет ведомство.
Сообщается, что речь идет о жителе села Великая Кардашинка Голопристанского района Херсонской области Геннадии Геннадиевиче Ласинском, 1988 года рождения.
Российские оккупанты незаконно задержали мужчину в Херсонской области и перевезли в симферопольский следственный изолятор №2 в конце октября прошлого года.
Правозащитники отмечают, по предварительным данным, рашисты инкриминируют Ласинскому нарушение по ст. 222 УК РФ – незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия.
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